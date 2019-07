Für Tempo bei Ortsumgehung

Einsatz

Feuerwehren löschen auf dem Acker

Die Feuerwehren Nordheim und Wattenheim sind am Mittwoch in den Abendstunden zu einem Brandeinsatz alarmiert worden. In Nordheim im Bereich der Maulbeeraue brannte ein abgeerntetes Getreidefeld auf einer Fläche von rund 1000 ...