Für Tiere in Not

Lampertheim.Dass die besondere Zeit, die Corona mit sich bringt, auch sinnvoll genutzt werden kann, haben jüngst die Schüler in der Schülerbetreuung des Lernmobil Viernheim an der Goetheschule in Lampertheim bewiesen.

Die Volksbank Darmstadt-Südhessen hat für den gesamten Dezember eine Malaktion angeregt. Kinder sollen dabei Vorlagen für Elchköpfe ausmalen und ausschneiden. Für jeden Elch spendet die Volksbank einen Euro an das Tierheim in Gernsheim. Angetan von der Idee, den Tieren im Tierheim ein schöneres Weihnachtsfest zu bescheren, griffen viele der 135 Kinder in der Schülerbetreuung zu ihren Farbstiften. Innerhalb nur weniger Tage entstand so eine Vielzahl von Elchen, die alle unterschiedlich gestaltet wurden. Mit viel Geduld und vor allem einer großen Portion Kreativität konnten 254 Elche in der Bankfiliale abgegeben werden. Das Tierheim darf sich so über eine Spende von 254 Euro freuen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.12.2020