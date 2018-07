Anzeige

HÜTTENFELD.Die Lampertheimer SPD hat sich bei einer Tour durch Hüttenfeld am Montagabend unter der Leitung von Ortsvorsteher Karl Heinz Berg über neueste Entwicklungen und Anregungen aus der Kirchengemeinde und Vereinswelt des Stadtteils informiert. Während sich die Schützen- und Fußballabteilung der SG Hüttenfeld mit einer neuen, modernen Schussanlage und einem zweiten Rasenplatz für den Winter gut gerüstet sieht, stehen bei der evangelischen Gemeinde noch zukunftsweisende Überlegungen an.

„Als ich vor 22 Jahren nach Hüttenfeld kam, waren wir fast 1000 Protestanten“, beschrieb Pfarrer Reinald Fuhr die Situation seiner Gemeinde bei der ersten Station in der Kirche und der angrenzenden Kita, „heute sind es keine 700 mehr“. Während die Gemeinschaft stetig schrumpft, steige gleichzeitig der Bedarf an Kinderbetreuung. „Wir haben heute Platz für 75 Kinder in drei offenen Gruppen, von unseren elf Mitarbeiterinnen arbeiten zwei in Vollzeit“, bestätigte Kita-Leiterin Christine Greiner. Angefangen hatte alles 1925 mit dem Bau der Gustav-Adolf-Kirche und der Betreuung durch eine Diakonisse, 1974 entstand der Kindergarten in seinen heutigen Grundzügen.

Visionen für Räumlichkeiten

Im Zuge dessen wurden damals auch großzügige Gemeinderäume unterhalb der Kita gebaut. Räumlichkeiten, die mittlerweile nur noch selten für Gemeindeaktivitäten genutzt werden. Greiner und Fuhr wünschen sich daher eine Mitnutzung durch die Kita – dafür müsste aber ein Zugang gebaut und die Sanitäreinrichtungen erneuert werden.