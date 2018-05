Anzeige

Lampertheim.Am Donnerstag, 10. Mai (Vatertag), wird eine Rasenfläche In den Böllenruthen zwischen Boveribrücke und „Waldesruh“ in einen Biergarten verwandelt. Hier genießen die Gäste frisch gezapftes Bier, Wein und Aperitifs. Angestoßen wird ab 9 Uhr für einen guten Zweck zu House Musik, Easy Listening, Lounge und funky Grooves. DJ Deeloco und Mark Rosenberger geben sich mit einem Trio aus der Band The Groove Generation die Ehre. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kinderhospiz Sterntaler. Der Zeitplan: Von 10 bis 13 Uhr Mark Rosenberger, von 13 bis 15 Uhr The Groove Generation Trio und von 15 bis 17 Uhr DJ Deeloco. red