Fußball-Nachwuchs im Dauereinsatz

Lampertheim.Die jüngsten Nachwuchskicker im Dress des TV Lampertheim befanden sich zuletzt bei Spielfesten im Einsatz. In Einhausen trat die G1 an. Zum Auftakt trennte sich das Team gegen den FSV Einhausen mit 3:3.

Beide Seiten spielten offensiv und vernachlässigten dadurch ihre Defensive. Aber auch die Torhüter zeigten ihr Können und brachten die Angreifer mehrfach zur Verzweiflung. Lampertheim ging mit 2:0 in Führung, nach einem Abwehrfehler konnte Einhausen auf 1:2 verkürzen. Doch der TVL schlug zurück und stellte mit dem 3:1 den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Freude über die Führung hielt aber nicht lange an, Einhausen nutzte die Fehler der Hintermannschaft des TVL eiskalt zum 3:3-Endstand aus.

„Turner“ von der Rolle

Im zweiten Spiel gab es gegen den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim eine 0:2-Niederlage. Der TVL begann wieder druckvoll und hatte auch gleich zwei gute Torchancen, doch das war es auch, was die jungen Spargelkicker in diesem Spiel zustande brachten. Der Gegner war cleverer und nutzte die erste Chance zur 1:0-Führung. Danach hatten beide Seiten kaum nennenswerte Möglichkeiten, vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Kurz vor dem Ende musste der TVL dann doch noch das zweite Tor schlucken.

Ein Erfolgserlebnis blieb der G1 auch in der abschließenden Begegnung gegen den FC 07 Bensheim versagt. In dieser Begegnung war der TVL vollkommen von der Rolle und Bensheim spielte Katz und Maus mit dem TVL, der mit der 0:3-Niederlage dank einer starken Torhüterleistung noch gut bedient war.

Die G2 des TVL war zu Gast beim Spielfest bei in Lorsch, begann beim 3:3 gegen die Sportfreunde Heppenheim 2 mit einem Teilerfolg. Beide Mannschaften waren gleich stark. Nachdem der TVL mit 1:0 in Führung ging, trafen die Kreisstädter doppelt zum 1:2. Doch die Spargelkicker schlugen zurück und erzielten zwei Tore zur 3:2-Führung. Aber auch diesmal kam Heppenheim zurück und traf kurz vor dem Ende zum 3:3.

Gegen Gastgeber Olympia Lorsch unterlagen die Lampertheimer Youngster mit 1:3. Lorsch war die spielbestimmende Mannschaft und drückte die „Turner“ in ihre Hälfte. Der starke Lampertheimer Torhüter konnte nicht alle Chancen vereiteln und musste dreimal hinter sich greifen. Mehr als der Ehrentreffer war für den TVL nicht möglich.

Im dritten und letzten Spiel traf der TVL auf die TSV Auerbach 2 und durfte sich über einen 2:0-Sieg freuen. Die Lampertheimer drückten mächtig aufs Tempo, nutzten zwei ihrer zahlreich herausgespielten Chancen zum hochverdienten Sieg.

Die F2 des TVL nutzte das Turnierangebot in Groß-Rohrheim. Gegen den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim 3 gelang mit einem 3:0 ein Start nach Maß. Gegen den JFV Bürstadt setzte es in einem Spiel auf Augenhöhe eine 2:3-Niederlage. Das 5:0 gegen den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim 2 bildete einen versöhnlichen Abschluss. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.06.2019