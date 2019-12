Fußballer erzielen 13 Tore gegen Bürstadt

Lampertheim.Die Fußball-A-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld setzen ihre Siegesserie in der Gruppenliga fort. Der 3:0-Erfolg bei der JSG Georgenhausen bedeutete den vierten Sieg in Serie. Philip Hermann erzielte vor zahlreichen Zuschauern per Kopf noch vor der Halbzeitpause in der 39. Spielminute das 0:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mika Kuhlmann nach einem exakten Zuspiel von Pascal Hoffmann auf 0:2. Für den Schlusspunkt sorgte Johann Dolinger in der 70. Minute mit einem Freistoßtor aus 25 Metern Torentfernung. Mit diesem neuerlichen Dreierpack setzt sich die Jugendspielgemeinschaft vorerst im oberen Drittel der Gruppenligatabelle fest.

Die B-Jugendlichen mussten nach drei Spielen ohne Niederlage mit der 0:1-Schlappe in Trösel bei der JFV Unterflockenbach/Trösel einen Rückschlag hinnehmen. Der entscheidende Treffer gegen die Lampertheimer fiel eine Minute vor Spielende. Dabei begannen die Gäste aus der Spargelstadt selbstbewusst. Mit ihrer aggressiven Spielweise setzten sie die Odenwälder sofort unter Druck. Zwar verstärkte der TV Lampertheim nach der Halbzeitpause seine Angriffe, scheiterte aber immer wieder am guten gegnerischen Torhüter. Mit dem dritten Schuss in Halbzeit zwei gelang den Odenwäldern der Siegtreffer.

E-Kicker nicht aufzuhalten

Zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte sich das Heimspiel der E-Jugendkicker des TV Lampertheim, die in der Kreisklasse 1 einen 13:1-Kantersieg über die dritte Vertretung des JFV Bürstadt feierten. Dabei überzeugten die Gastgeber von beginn an mit gelungenem Kombinationsspiel und viel Mut im Abschluss. Mit einem Doppelpack eröffnete Nicolai Rieker nach guter Vorarbeit von Enes Bascoban und Nikolaos Gaitantzis die Torserie. Wieder war es Rieker, der durch Vorlagen von Luciano Murgia und Corvin Wunderlich das 4:0 und 5:0 schoss. Nach weiteren Toren von Wunderlich und Rieker setzte Tim Holz den Schlusspunkt zum 8:0 in der ersten Hälfte und machte auch den Auftakt mit einem Fernschuss zum 9:0 in der zweiten Hälfte. Eine Unaufmerksamkeit in der TVL-Hintermannschaft bescherte den Gästen den Ehrentreffer. Den letzten Treffer in dieser Partie gelang Rieker zum Endstand von 13:1 für den TVL. fh

