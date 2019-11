Fußballer feiern 2:1-Erfolg im Heimspiel

Hofheim. Im dritten Heimspiel gelang den D-Jugendlichen des FV Hofheim ein 2:1-Erfolg über den JFV Unter-Flockenbach/Trösel. Ausgestattet mit einem Spielerkader von zwölf Jugendlichen, dem Blick zurück auf das jüngste Spiel gegen Mörlenbach und einer guten Trainingswoche gingen die Blau-Weißen optimistisch in die Begegnung. Nach 15 Minuten fiel die 1:0-Führung, die bis zur Pause hielt. Trainer Damon Wakelin forderte in seiner Pausenansprache eine Leistungssteigerung, um am Ende die drei Zähler einzufahren. Das 2:0 fiel früh im zweiten Durchgang, doch statt die Führung weiter auszubauen, ging die Leistungskurve nach unten. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Odenwälder wurde die Partie in der Endphase noch einmal spannend.

Wakelin zeigte sich trotz des Sieges nicht ganz zufrieden, sieht seine Schützlinge aber auf einem guten Weg, zumal die vermittelte Taktik immer besser umgesetzt wird. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019