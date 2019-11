Fußballer für Treue und Engagement ausgezeichnet

Lampertheim.Beim FC Olympia Weihnachten wird Weihnachten zwar einzeln in jeder Abteilung gefeiert, aber der gemeinsame Adventsnachmittag mit allen Mitgliedern bei Kaffee und Kuchen gehört mittlerweile zum festen Veranstaltungsprogramm der Fußballer. Vor allem für die ältere Generation ist es eine Gelegenheit, alte Kontakte zu pflegen und einen geselligen Nachmittag zu verbringen. Gleichzeitig hat man einen würdigen Rahmen, um seine altgedienten Vereinsmitglieder auszuzeichnen.

Der Verein hatte in die Notkirche eingeladen. Eine Bar mit großer Auswahl an Kuchen war aufgebaut und vor der Bühne hatte die Regentropfen-Werkstatt aus Hofheim mit einem kleinen Weihnachtsmarkt Platz gefunden. Die Freizeitkünstler, eine Gruppierung engagierter Mitstreiter der Evangelischen Kirche Hofheim- Ried, fertigt Kinderspielzeug sowie dekorative Gegenstände aus Holz in Handarbeit an und hatte eine entsprechende Auswahl zum Verkauf mitgebracht. Der Reinertrag geht wie jedes Jahr an Dorfentwicklungsprojekte in Argentinien.

Bei Kaffee und Kuchen wurde im Saal erst mal das aktuelle Geschehen besprochen, ehe der Vorsitzende Reinhard Wistuba zu den Ehrungen der Mitglieder übergehen konnte. Mit einem kleinen Jahresrückblick eröffnete er die Ehrungen und ließ noch einmal die Höhepunkte Revue passieren. Das mehrfache Schweinepfefferessen bezeichnete er als Erfolgsstory, wogegen er das Ergebnis der Lampertheimer Kerwe als eher unbe- friedigend wertete. Dafür lobte er das Hans-Pfeiffer-Turnier mit aus- schließlich Lampertheimer Vereinen sowie das Turnier „Unsere Stadt spielt Fußball“ als überaus erfolg- reich.

Hilfe von der Stadt benötigt der Verein bei dem Zugang zum Vereinsheim, der in einem desolaten Zustand ist. „Wir hatten schon mal in Eigenregie angefangen zu reparieren, aber Eigenhilfe ist da anscheinend nicht erwünscht“, meinte Wistuba. „Die lange Zeit geführte Diskussion über Fusionsmöglichkeiten Lampertheimer Fußballvereine sind vom Tisch“, berichtete der Vorsitzende weiter. Die Olympia war zwar offen für alle Vorschläge, das Thema ist aber dennoch gescheitert.

Abschließend dankte er allen Mitgliedern für ihre Mitarbeit und Engagement. Rechner Werner Zehnbauer assistierte anschließend bei der Auszeichnung der langjährigen Mitglieder. Urkunden, Anstecknadeln sowie eine Flasche Sekt wurden auf der Bühne überreicht. Von 25-65 Jahre reichte die Spanne und für jeden Ausgezeichneten fand man ein paar Worte. So wurde Werner Herweh für 40 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet und war als Torwart in allen Spielklassen aktiv, oder Manfred Schäfer, der es immerhin auf 60 Jahre bringt und durch sein Fachwissen eine wertvolle Stütze war. Klaus Nathmann (50 Jahre) war sportlich besonders erfolgreich und hat auch bei der Buchhaltung mitgewirkt. Rekordhalter mit 65 Jahren ist Hermann Büssow.

Die Jubilare: 25 Jahre: Eugenie Kistner, Nicki Keil; 40 Jahre: Werner Herweh; 50 Jahre: Klaus-Dieter Bold, Klaus Nathmann; 60 Jahre: Karl-Heinz Foltz, Richard Hutzelmann, Manfred Schäfer; 65 Jahre: Hermann Büssow. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.11.2019