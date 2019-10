Fußballer liefern ausgeglichenes Spiel ab

Lampertheim.Mit einer Punkteteilung kehrten die Fußball-A-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld nach dem 2:2 in Riedstadt zurück. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Die Gäste aus der Spargelstadt drängten zwar auf das Tor der Gastgeber, aber das 1:0 erzielte die JSG Riedstadt/Goddelau. Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. Nach der Pause drängten die Gäste auf den Ausgleich und wurden in der 70. Minute durch das 1:1 durch Mika Kuhlmann belohnt. Pascal Hoffmann bereitete mit einer Flanke ein fulminantes Tor zum 1:2 vor, das Al Windawi Abdulhamee per Direktabnahme in der 74. Minute erzielte. Die JSG schaffte es nicht, die Führung über die Zeit zu retten, in der 81. Minute fiel der Ausgleich zum 2:2 gegen die Elf der Trainer Christian Schmitt und Calogero Presti. fh

