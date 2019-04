Fußballer scheitern an Chancenverwertung

Lampertheim.Das Heimspiel der C-Jugend des TV Lampertheim (TVL) in der Kreisliga gegen den JFV Alsbach-Auerbach 2 ging nach hartem Kampf mit 3:4 verloren. Vom Tempo her sah es zunächst aus, als ob die Lampertheimer das Spiel fest in der Hand hatten. Doch die Chancenverwertung der Gastgeber war einfach zu schwach. Die Gäste zeigten sich im Angriff entschlossen, vergaben allerdings die erste Großchance. Nachdem Roth bei einer Rettungsaktion seinen Torhüter anschoss, von dem der Ball zu einem Gästeangreifer flog, musste dieser nur noch einschieben.

Nach dem Seitenwechsel erwischte der TVL einen guten Start. Während eines schnellen Konters über Frank kam der Ball zu Schott, der zum 1:1 ins Eck einschob. Doch die Freude über den Ausgleichstreffer hielt nicht lange an, denn die Gäste erzielten nach einer Unachtsamkeit im Spielaufbau des TVL das 1:2. Der Schock über diesen Rückstand war noch nicht richtig verdaut, da köpfte Alsbach-Auerbach zum 1:3 ein. Direkt nach diesem Treffer suchten die Lampertheimer die Entscheidung, das Spiel zu drehen. Dabei vergaben sie viermal in aussichtsreicher Position. Um die Defensive kümmerte sich das Team zu wenig. Das ermöglichte Auerbach-Alsbach in der 59. Minute das 1:4 zu erzielen.

Abwehrspieler Roth verkürzte drei Minuten später auf 2:4. Die Lampertheimer ließen dann wieder zwei Riesengelegenheiten liegen, ehe Schott in der 69. Minute auf 3:4 verkürzte. Der TVL warf nun alles nach vorne, um am Ende wenigstens einen Punkt zu sichern. Jedoch wurden die Bemühungen nicht belohnt. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019