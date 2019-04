Fußballer spenden für Delfintherapie

Lampertheim.Seit dem Jahr 2013 ruft die Fußballabteilung des TV Lampertheim (TVL) bei den jährlich stattfindenden Hallenturnieren aller Altersklassen die Zuschauer und Gäste dazu auf, ihr Pfandgeld für einen guten Zweck zu spenden.

In den vergangenen Jahren konnten die TVL-Fußballer bereits eine Vielzahl an Spendenschecks an soziale Einrichtungen oder Bedürftige übergeben. Nach dem Beginn 2013, bei dem für das erkrankte Lampertheimer Kind Emily gespendet wurde, konnten weitere Spenden an das „Kinderhospiz Sterntaler“, die „Kinder unterm Regenbogen“, gemeinsam mit den „Athletes for Charity“ an das das „Waldpiraten-Camp“ der Deutschen Kinderkrebsstiftung, an die integrative Kindertagesstätte „Schwalbennest“ der Lebenshilfe Lampertheim und im vergangenen Jahr an die Klinikclowns von xundlachen übergeben werden.

Den Sportlern ist es wichtig, dass die Spende für kranke, benachteiligte oder gehandicapte Kinder und Jugendliche genutzt wird. Da der Spendenzweck jährlich neu festgelegt wird, wurde in diesem Jahr, wie bereits zu Beginn 2013, die Spende direkt an ein Lampertheimer Kind übergeben.

Bei der Spendenidee und bei der Übergabe unterstützte Marco Steffan von den „Athletes for Charity“ die Fußballer, da er wusste, dass Damian für seine angedachte Delfintherapie Gelder benötigt und er selbst eine Spendenaktion für den Lampertheimer Jungen ins Leben gerufen hatte. Somit wurde der Scheck über 400 Euro aus den gespendeten Pfandgeldern der diesjährigen Turniere zusammen mit Marco Steffan von den „Athletes for Charity“ an Damian und seine Eltern übergeben.

Wer mehr zu den Aktivitäten und Aktionen der „Athletes for Charity“ und der dazugehörigen Stiftung in Erfahrung bringen oder zukünftige Spendensammlungen aktiv unterstützen möchte, findet unter www.a4c-stiftung.de weitere Informationen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019