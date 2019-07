Fußballer versäumen Torchancen

Lampertheim.Im letzten Spiel der Saison empfing die E2 des TV Lampertheim (TVL) die Gäste der Tvgg Lorsch 2. Von Anfang an war Feuer im Spiel und beide Seiten schenkten sich nichts. Die erste Chance hatte der TVL, doch der Torhüter von Lorsch lenkte den Ball über das Tor. Dann hatte Lorsch in der sechsten Minute die erste Torchance. Doch Scheid im Tor parierte den Weitschuss glänzend. Die nächste Chance für den TVL hatte Bagci, sein Schuss landete an der Latte. Nach einem Eckball bekam Uzer den Ball auf den Kopf, der Kopfball wurde allerdings von einem Abwehrspieler aus Lorsch auf der Linie gerettet.

In der 17. Minute war es dann soweit: Nach einer schönen Kombination erzielte Dajakaj das 1:0 für den TVL. Nach der Führung spielte Lampertheim cleverer und versuchte Lorsch zu locken. Dadurch kamen die Spargelstädter zu mehreren Abschlüssen. Lorsch wiederum rannte an und die TVL-Abwehr hatte einiges zu tun. Kurz vor der Pause glich ein Angreifer der Gäste zum 1:1 aus. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Lorsch den besseren Start und hatte gleich zwei gute Möglichkeiten. Doch Scheid im TVL-Gehäuse verhinderte zunächst schlimmeres. Der TVL hatte erst in der 34. Minute die erste Chance im zweiten Durchgang, der Schuss von Gutschalk landete an der Latte. In der 39. Minute verlor Kupiers den Ball in der Vorwärtsbewegung und Lorsch konterte den TVL zum 1:2 aus. Nun warf der TVL alles nach vorne, um zumindest eine Punkteteilung zu behalten. In der 42. Minute scheiterte wieder Gutschalk am Pfosten und der Nachschuss von Uzer ging über das Tor.

In der 45. Minute versuchte es Bagci mit einem Weitschuss, doch auch sein Schuss streifte die Latte. Keine der vielen Torchancen wollte ins Tor. Aber die TVL-Jungs gaben nicht auf und versuchten bis zum Schluss alles. In der letzten Spielminute spielten Uzer und Bagci die Lorscher Abwehr aus, doch Uzer scheiterte freistehend vor dem Lorscher Tor, sein Schuss landete am Innenpfosten. Am Ende blieb es bei der 1:2-Niederlage. Die Trainer Abdelaziz und Schneider werden in der neuen Saison andere Aufgaben im Verein übernehmen. fh

