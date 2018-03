Anzeige

Lampertheim.Die D1-Kicker des TV Lampertheim kamen im Heimspiel gegen den VfL Birkenau nicht über ein 1:1 hinaus. Lampertheim erwischte den deutlich besseren Start und schnürte die Birkenau direkt in der eigenen Hälfte ein. Unter dem Anfangsdruck passierten den Gästen haarsträubende Patzer, wie etwa vor dem 0:1. Der Spielmacher der Odenwälder verlor die Kugel in der Vorwärtsbewegung. Lampertheim nutzte das, Baris Nemli legte für Yanik Arda Efe ideal vor, der den Ball in der elften Minute zum 1:0 einschob. Der Ausgleich der Gäste kam recht unvorhergesehen. Die Lampertheimer standen viel zu hoch, so dass der Spielmacher von Birkenau seinen Angreifer einfach bedienen konnte. Ein Angreifer Birkenaus umkurvte TVL-Torwart Fabian Stroebel und vollstreckte zum 1:1. Nach dem Ausgleich nahm das Niveau der Partie deutlich ab. Im zweiten Abschnitt übernahm Lampertheim wieder die Kontrolle, doch zu selten kreierte das Team echte Tormöglichkeiten. Birkenau zeigte unterdessen viel Leidenschaft. In der 51. Minute hatten die Gastgeber den Führungstreffer auf dem Fuß, wurde jedoch abgeblockt. Danach kamen die Odenwälder immer wieder zu einigen Halbchancen. Lampertheim wurde erst wieder in der Schlussphase gefährlich. Zuerst vergab Baris Nemli eine gute Freistoßgelegenheit. In der Schlussminute parierte der VfL-Keeper einen abgefälschten Schuss.

Mit 3:11 kamen die D2-Jugendlichen beim FV Hofheim in der Kreisklasse vier unter die Räder. Hofheim begann stark und führte schnell mit 1:0. Der TVL seinerseits erspielte sich Chancen, nur versäumten es die Gäste zunächst, diese zu nutzen. Wie aus dem Nichts erzielte Hofheim innerhalb von vier Minuten drei Tore zum 4:0. Doch der TVL steckte nicht auf und kam durch Endi Huruglica zum 4:1-Anschlusstreffer in der 22. Minute. Nur drei Minuten später stellte Hofheim wieder den alten Abstand her. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Kosta Gojashi den zweiten Treffer für den TVL – 5:2. Während die Jungs aus der Spargelstadt sich noch über das Tor freuten, nutzte Hofheim dies und erzielte mit dem Pausenpfiff das 6:2. Nach dem Seitenwechsel stand der TVL zunächst sicher und ließ kaum Torchancen zu. Hofheim nutzte die später entblößte Deckung der Spargelstädter aus und erzielte die Treffer zum 7:2 und 8:2. Kurz kam noch einmal Hoffnung auf, als Samuel Hoffmann in der 45. Minute das 8:3 erzielte. Hofheim setzte seine Klasse am Ende durch und erzielte weitere drei Treffer zum 11:3-Endstand.

Auch die beiden F-Jugend-Mannschaften starteten in die Rückrunde. Die F1 hatte das erste Spiel auswärts in Auerbach. Gegen den TSV Auerbach gab es eine deutliche 1:7-Niederlage. Im zweiten Spiel ging es zu Hause gegen FSV Einhausen. Dieses Spiel verlor die Mannschaft knapp mit 4:6. Auch die F2 vermochte keinen guten Start in die Rückrunde verbuchen. Das erste Heimspiel des Jahres endete mit einem 5:8 gegen den FC 07 Bensheim. Das zweite Spiel war auswärts in Hofheim, das Derby ging mit 8:4 an die gastgebenden Blau-Weißen. fh