Fußgängerampel installiert

Hofheim.Mit der weitgehend abgeschlossenen Installation der Fußgängerampel in der Bahnhofstraße ist ein weiteres Projekt und ein ausdrücklicher Wunsch der Hofheimer Christdemokraten sowie des Ortsbeirates realisiert worden. „Mit dieser Ampel wird die Sicherheit des Schulweges, in erster Linie für Verkehrsanfänger, an dieser Stelle deutlich erhöht“ so das Urteil von Ortsvorsteher Alexander Scholl.

Seit dem Schuljahr 2016/2017 sind die beiden Schulstandorte in Hofheim zusammengelegt und seit diesem Zeitpunkt wird auch das Schulgebäude in der Wilhelm-Leuschner-Straße nicht mehr genutzt (wir berichteten). Dadurch haben sich die Schulwege in Hofheim verändert. Der Zebrastreifen in der Bahnhofstraße wurde seitdem auch verstärkt von Verkehrsanfängern genutzt.

Vor diesem Hintergrund hatte die Hofheimer CDU bereits frühzeitig die Bitte geäußert, dass diese neue Situation mit Blick auf die Verkehrssicherheit bewertet werden muss. Die Bewertung des zuständigen Fachbereichs der Stadt Lampertheim kam zu dem Ergebnis, dass eine Fußgängerampel an dieser Stelle sinnvoll erscheint. Daraufhin wurde die Installation der Ampel in einem gemeinsamen Antrag im Hofheimer Ortsbeirat 2017 beantragt. Im Zusammenhang mit dem Bau der Ampel konnten auch die dazugehörigen Bordsteinabsenkungen realisiert werden.

Resultierend aus der Prioritätenliste des Bürgerforums „Barrierefreiheit in Hofheim“ kann somit auch diesbezüglich an einer weiteren Stelle in Hofheim ein Haken gesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Hofheimer CDU. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019