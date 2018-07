Anzeige

Lampertheim.27 Mitglieder und Nichtmitglieder der SG Neptun Lampertheim fuhren mit dem Bus in den Holiday Park nach Haßloch. Aufgrund der gemischten Wetterlage waren nur wenige Besucher im Park und die Anstandszeiten waren minimal. So konnten alle Attraktionen mehrfach gefahren und alles rundum ausgenutzt werden. Um 13 Uhr trafen sich alle zum gemeinsamen Mittagessen, bevor es wieder zurück zu G-Force und Maja-Land ging. Um 17 Uhr traten alle wieder gemeinsam die Heimreise an. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und möchten im nächsten Jahr wieder mitfahren. / red