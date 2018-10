Gäste haben viel Spaß bei bayrischem Abend

Lampertheim.„Das ist eins von den besten Oktoberfesten bei der Meute“, sagt Horst Gützkow begeistert und fügt hinzu: „Das Fest ist sehr gut besucht, es ist super Stimmung und es wird getanzt.“ Schauplatz ist der Meutekeller, die Wies’n von Neuschloß. Die Madl und Buam haben Trachtenoutfits gewählt und sich richtig schick gemacht. Die Damen schauen in ihren tollen Dirndln zauberhaft aus, und auch die Männer lassen sich nicht lumpen. In ihren Trachtenhemden und -westen, aber vor allem in ihren engen Lederhosen sehen sie regelrecht knackig aus.

„Heute sind auch Gäste da, die das erste Mal im Meutekeller sind“, erklärt der Meute-Vorsitzende Rolf Wegerle und freut sich über die ausgelassen feiernde Besucherschar. Das Meute-Team indessen muss fleißig sein. Besonders der Thekendienst hat alle Hände voll zu tun. Bei nur elf Vereinsmitgliedern gibt es Etliches zu schultern. „Es gab auch Einiges vorzubereiten“, erläutert Heinrich Kronauer. So wurden im Vorfeld die Räume geschmückt, die Haxen, die Weißwürste und das Bier bestellt und abgeholt.

Und eine Besonderheit gibt es zum diesjährigen Oktoberfest: die Meute-Truppe hat eine Maßkrugschiebebahn gemietet. Der Wettbewerb bringt Gaudi pur. Mit Konzentration und Gefühl versuchen sich die Teilnehmer. „Die drei Besten des Bierkrugschiebens erhalten einen Gutschein – einzulösen bei der Meute“, sagt Wegerle. Birgit Linders geht mit Schwung ran und bewegt den Bierglasdummy, der genau das Gewicht einer gefüllten Originalmaß hat, in die Punkteskalierung. Auch der Krug von Karl-Heinz Münch rutscht ohne Bandenkontakt. Ihm gelingt ebenfalls ein guter Wurf. Die Zaungäste, die am Rande der Bande stehen, feuern die Teilnehmer an. Horst Irrgang hat den Posten des geschulten Teamers eingenommen und verfolgt genau das Wettkampfgeschehen, um später die Platzierten zu ermitteln. „Wir haben Erfahrung, wir sind jedes Jahr auf dem Oktoberfest in München“, verrät Wegerle.

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018