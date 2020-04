GALA: Besser telefonieren

Lampertheim.Am Freitag hatte das höchste Beschlussgremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), entschieden: Arbeitnehmer müssen sich für eine Krankmeldung in einer Praxis einfinden. Sie können ihre Krankschreibung nicht länger auf telefonischem Wege ordern. Am Montag zog der G-BA zurück: Krankschreibungen bei leichten Atemwegserkrankungen könnten weiterhin nach telefonischer Anamnese erteilt werden. Der Vorsitzende des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft (GALA), Dr. Walter Seelinger, begrüßt diese Kehrtwendung, wenn er sie auch für symptomatisch hält. Für ihn stand nach der G-BA-Verlautbarung vom Freitag felsenfest: „Wir werden uns an diese Vorschrift nicht halten.“

Diese Position sei so auch mit dem Vorsitzenden des Bergsträßer Hausärzteverbands, Dr. Matthias Früh, abgestimmt worden. Nach wie vor bestehe erhöhtes Infektionsrisiko beim Betreten einer Arztpraxis – sowohl für den Patienten als auch für das Personal. Per Telefon ließen sich die Symptome analysieren. Bei begründetem Verdacht auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 werde ein Test angeordnet. Dieser findet bei Seelinger außerhalb der Praxis statt. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.04.2020