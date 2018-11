GALA informiert über Arzt-Versorgung

Lampertheim.Zu seiner nächsten Sitzung kommt der Sozialausschuss des Stadtparlaments am Donnerstag, 22. November, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Stadthauses zusammen. Ein Vertreter des Gesundheitsnetzes der Ärzteschaft Lampertheim (GALA) ist eingeladen, um die Ausschussmitglieder über die aktuelle ärztliche Versorgung in Lampertheim zu informieren. Außerdem haben die Mitglieder über einen Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks zu beraten. Von 2016 bis 2018 hat die Stadt das Angebot, in dem junge Migranten (auch aus dem EU-Ausland) beraten werden, mit jährlich 7500 Euro bezuschusst.

Nun schlägt die Verwaltung vor, diese Unterstützung auch 2019 zu gewähren. Gleichzeitig soll aber die Zusammenarbeit im nächsten Jahr neu bewertet und ein Vorschlag zur weiteren finanziellen Förderung gemacht werden.

Des weiteren wird der Seniorenbeirat seinen Jahresbericht abgeben und Marius Schmidt, Sportcoach der Stadt, wird über den Abschluss des Förderprogramms „Sport und Flüchtlinge“ berichten. Außerdem wird von der der konstituierenden Sitzung des Lampertheimer Jugendbeirats berichtet, die am 29. Oktober stattfand. swa

