Galaktische Geschichten

LAMPERTHEIM.Am Anfang war alles neu für Anton. Seine Schuhe, die neue Schule nach dem Umzug, sogar seine kleine Schwester ist neu. Und Neues mag Anton gar nicht gerne. Plötzlich ist in der Schulküche aber sein Können als Detektiv gefragt und der autistische Junge freundet sich sogar mit der hyperaktiven Leyla an. Gemeinsam löst das ungleiche Duo den Kriminalfall „Geheimakte Pausenbrot“.

Diese Geschichte hat Bürgermeister Gottfried Störmer gestern Morgen in der Lampertheimer Stadtbücherei den Grundschülern der dritten Klasse aus der Schillerschule vorgelesen.

Begeisterung fürs Lesen wecken

Durch frühzeitigen Kontakt mit geschriebenen und erzählten Geschichten soll bei den Kindern die Begeisterung fürs Lesen geweckt werden. Dabei war der Bürgermeister in der Spargelstadt nicht der einzige Vorleser.„In Lampertheim wird heute an ganz vielen Stellen vorgelesen. In Schulen, Kitas, Buchhandlungen und an vielen anderen öffentlichen wie privaten Plätzen“, erklärte Bücherei-Leiterin Barbara Burkard. So las beispielsweise auch Lesepate Marco Steffan am Mittag in der Goetheschule vor. Die Aktionen in Lampertheim sind eingebettet in eine bundesweite Initiative von „Die Zeit“, der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung, die den Vorlesetag seit 2004 immer am dritten Freitag im November durchführen. In ganz Deutschland nahmen gestern rund 600 000 Erwachsene und Kinder als Vorleser und Zuhörer daran teil. Der Aktionstag möchte ein öffentliches Zeichen für das Lesen und Vorlesen setzen. Lesefreude und -kompetenz seien wichtige Grundlagen für einen gelingenden Bildungs- und Lebensweg von Kindern und Jugendlichen, heißt es von den Organisatoren. Teilnehmen kann, wer Freude am Lesen hat.

Seit vielen Jahren ist Bürgermeister Störmer selbst Vorleser – und das mit Leidenschaft. Schon bei Sohn und Tochter hat er den ganzen ersten Band der Harry-Potter-Saga laut vorgetragen, erinnert sich Störmer. Für die Schillerschüler hat er sich mit dem Klassenzimmer-Krimi „Anton und Leyla ermitteln – Geheimakte Pausenbrot” von Liam O’Donnell leichtere Kost ausgesucht. „Es ist wichtig“, betonte das Stadtoberhaupt, „sich auch mal Zeit für Geschichten zu nehmen.“

Besuch aus fernen Welten

Am Nachmittag erlebten die kleinen Leseratten in der Bücherei dann galaktische Geschichten aus einer weit entfernten Galaxis. Mehrere Stunden lang standen die Welten aus „Star Wars“, der legendären Filmsaga von Regisseur George Lucas im Mittelpunkt des Geschehens.

Dazu gab es geschriebene und erzählte Geschichten von der „hellen und dunklen Seite der Macht“. Als große Überraschung gab es zum Abschluss Besuch von echten Sturmtruppen. Kostümierte Rollenspieler sorgten für ein unvergessliches Erlebnis für Star-Wars-Fans.

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018