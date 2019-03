Galaktische Sternabenteuer

Lampertheim.Einen Nachmittag lang dreht sich am Freitag, 5. April, von 15 bis 18 Uhr, in der Stadtbücherei alles um die Science-Fiction-Weltraumsaga „Star Wars“. Kinder von acht bis zwölf Jahren können ihr Wissen über das Leben der Jedis, Han Solo, Chewbacca und aller galaktischen Figuren spielerisch einsetzen. Es gibt Quiz- und Denkspielstation, eine Station, an der mit dem Makey-Makey-Controller mit Scratch programmierte Star-Wars-Spiele gesteuert werden können. Neben der spielerischen Seite kommt auch die kreative nicht zu kurz. Eine Steckbriefstation und eine Bastelstation runden den Nachmittag ab.

Eintrittskarten für den Themennachmittag gibt es für drei Euro im Rathaus-Service der Stadt Lampertheim. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019