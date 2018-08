„Gallisches Dorf“ nimmt jede Herausforderung an

Neuschloss.Die große Geburtstagsfeier begann, wie schon vor 550 Jahren alles seinen Anfang genommen hatte: mit Jagdhornsignalen gen Forst.

Am 10. September 1468 bricht eine Jagdgesellschaft um den Pfälzer Kurfürsten Friedrich I. vom heutigen Neuschloß aus in den Wald auf und begründet damit die offizielle Geschichte des Stadtteils. Friedrichsburg, so heißt Neuschloß damals. Weil der Pfalzgraf Gefallen an der Jagd bei Neuschloß fand, aber keine Lust hatte, immer von Heidelberg anzureisen, ließ er an einem Wegeknotenpunkt mitten im Wald sein Jagdschloss errichten. Fünfeinhalb Jahrhunderte später ist von Friedrichs Burg nicht mehr viel übrig. Nur der Beamtenbau – im Volksmund immer noch Schloss.

„Früher wie heute“, sagte Bürgermeister Gottfried Störmer in seinem Grußwort am Samstagmorgen, „Neuschloß ist ein idyllischer Ort mit viel Charme, steht für Natur und Lebensfreude.“ Das bezeugte auch das Jubiläumswochenende im Schlosshof. Über zwei Tage feierte der Stadtteil rund um den Beamtenbau mit vielfältigem Festprogramm für Groß und Klein. Die vielen ehrenamtlichen Helfer um Bürgerkammervorsitzende Carola Biehal sowie die Moderatoren Michael Bayer und Gisela Bürkel ließen sich zum Geburtstag „ihres Neuschloß’“ nicht lumpen. Neben Livemusik und Tanz von „VoxFour“, der Musiker-Initiative und der Musikschulband „Second Chance“ bot das Wochenende auch die Möglichkeit, Neuschloß historisch und kulturell zu entdecken. Rudolf Braun, Lampertheimer Architekt und Eigentümer des Beamtenbaus, führte kleine Gruppen durch das entkernte Schloss. Eine seltene Gelegenheit, die historischen Räumlichkeiten von innen zu sehen. Die Führungen und eine Kunstausstellung im Schloss untermalte Suzanne van Os mit dem Spiel auf einer Laute. Auf dem Vorplatz zelebrierte der Historische Tanzkreis Bensheim das spätmittelalterliche Leben. Mit stilechten Instrumenten und Kostümen zeigten sie, wie die Menschen vor 550 Jahren gefeiert hätten.

Am Samstagabend bot sich dann auch für Alteingesessene ein ganz neuer Blick. Farbstrahler tauchten das Schloss bei Dunkelheit in mystisches Blau oder Purpurrot. „Ganz so friedlich war es aber nicht immer“, blickte Carola Biehal zurück. In 550 Jahren habe der Stadtteil viel erlebt. Einiges deute sogar darauf hin, dass der Ort länger bewohnt war. Architektonische Besonderheiten im Schloss etwa, die Kreuzung vieler Fernstraßen und auch der Name „Neu“-schloß selbst.

Nach mehreren Zerstörungen ging die Schlosszeit 1622 im Dreißigjährigen Krieg zu Ende, fast 200 Jahre später siedelte sich die Chemische Fabrik an und bestand bis 1927. „Zerstörung, Wiederaufbau, Zerstörung, Abriss – das liest sich wie ein Krimi“, fand Landrat Christian Engelhardt, der den Stadtteil auch als „Gallisches Dorf“ bezeichnete. Auch am Geburtstag kamen die Redner nicht um das Wort „Altlasten“ herum. „Es scheint unsere Aufgabe zu sein, immer neue Herausforderungen zu bewältigen. Da waren wir schon auf so manchem Gebiet Vorreiter“, meinte Biehal.

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete das Signal „Jagd beendet“ der Jagdhornbläser. Neben all der Freude über das Jubiläum mahnte Bürgerkammervorsitzende Biehal aber auch vor neuerlichen Gefahren. „Wir haben fast die Altlastensanierung überstanden, jetzt droht die Bahntrasse unseren Wald zu zerschneiden“, warnte sie. Auch der Landrat betonte: „Wir können gegen die Trasse nur gemeinsam als Region bestehen.“ Denn die „Jagd“ soll für Neuschloß noch mindestens 550 Jahre weitergehen. ksm

