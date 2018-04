Anzeige

Auf dem Weg zur Aktionsbühne auf Bürstädter Gemarkung, wo auch die Eröffnung gefeiert wurde, kamen Lampertheims Spargelkönigin Nadine II. und die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Jessica I. nicht ohne Weiteres am Erdbeerstand des Gemüsebaus Schmidt vorbei. „Oh, riecht das hier lecker“, schwärmte Nadine II. und schon wanderten die roten Früchte in ihren Mund.

Geschmacks- und Geruchserlebnis

Wenige Kilometer weiter erfreute ein zweites Geruchserlebnis die Nasen: Minze, Pimpernelle und Thymian – die Kräuter von Gartenbau Böttcher. Entlang der Route stieß auch der Lehrpfad mit Erklärungen über Gemüse und Kräuter auf großes Interesse.

Wollten die Lampertheimer Spargelwanderer zur Aktionsbühne gelangen, mussten sie den Grenzbaum der Sackschdoahogger passieren. Ohne Button ging dort gar nichts. Aber die Grenzgänger kauften gerne einen, denn die Fastnachter wollen den Erlös bedürftigen Kindern zugutekommen lassen.

Musik schallte von der Bühne, auf der die Band Second Chance der Musikschule rockte. Frank Kaus, Geschäftsführer von Energieried, Hauptsponsor der Spargelwanderung, betonte, dass das Ereignis ein Festtag für die ganze Familie in der gesamten Region sei. Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer stellte das neue Spargelbuch „Das weiße Gold des Rieds“ vor, und Bernd „Schepper“ Schäfer schmetterte sein Loblied über das Königsgemüse: „Einen Spargel wie diesen gibt es nur in Lampertheim.“ Und in Ausnahmefällen könne er auch aus Bürstadt sein. „An Tagen wie diesen gibt es kein Lampertheim und Bürstadt. Wir feiern die Spargelwanderung zusammen und zelebrieren dieses fantastische Event zusammen“, konterte daraufhin die Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader augenzwinkernd.

Auch die Lieblichkeiten Nadine II., Jessica I. und Bürstadts Sonnenbotschafterin Alicia I. sprachen Grußworte und alle Prominenten rockten nach Scheppers Lied auf der Bühne. Stimmung verbreiteten auch die Instrumentalisten der Musiker-Initiative Lampertheim mit ihren Walking-Acts.

Spargelstechen ausprobiert

Auf den Rollrasenfeldern des landwirtschaftlichen Familienbetriebes Schmidt gab es jede Menge Kinderspaß. Susanne Camus von der Jugendförderung und ihr Team hatten zahlreiche Spiele und Bastelmaterial aus dem Spielmobil geräumt. Auch beim THW, beim DRK und bei den Freiwilligen Feuerwehren gab es Bastel- und Spielaktionen. Mirko Klein von „Natur Hautnah“ werkelte mit den Kindern Schleudern. Mit Korken durften sie auf geschnitzte Holzspargel schießen.

Die siebenjährige Leona probierte an der Station der Landwirte Strauß Spargelstechen aus. In Bürstadt lockten die blühenden Pflanzen der Gärtnerei Haller viele Naturfreunde an. Besucher kamen auch aus Sandhofen und dem Odenwald.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/suedhessen-morgen

© Südhessen Morgen, Montag, 30.04.2018

Zum Thema 4,4 Kilometer rund um das königliche Gemüse