Garten als offenes Atelier

Hofheim.Der 1000 Quadratmeter große Garten der Hofheimer Künstlerin Anette Jansen und deren Partner Andreas Brandl bildet am bevorstehenden Wochenende, also am 21. und 22. September, eine Art open-air-Galerie für den „Tag des offenen Atelieres“ im Rahmen des Kultursommers Südhessen (KUSS).

Neben der Gastgeberin präsentieren auf dem Areal 16 weitere Teilnehmer, die überwiegend dem Künstlerverein Bürstadt angehören, ihre Werke. Die Besucher sind eingeladen auf eine interessante Entdeckungsreise in freier Natur. Geöffnet hat das „offene Atelier“ in der Lindenstraße 42B in Hofheim am Samstag, 21. September, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 22. September von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019