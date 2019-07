Gartenarbeit bis ins hohe Alter hält fit

Lampertheim.Auf 95 Lebensjahre kann Elisabetha Böhm mittlerweile zurückblicken und erfreut sich trotz der vielen Jahre immer noch bester Gesundheit. Zwar hat das Gehör mittlerweile etwas nachgelassen, doch Tochter Brigitte steht hilfreich zur Seite, wenn das Leben ihrer Mutter nachgezeichnet wird.

Geboren ist sie in Pirmasens in einer kinderreichen Familie. Elisabetha Böhm ist mit 15 Geschwistern aufgewachsen. Mittlerweile hat sie alle überlebt. An eine Ausbildung war in der damaligen Zeit, kurz vor Kriegsbeginn, nicht zu denken, zumal sie ihre Mutter pflegen musste. Erst 1946 ging sie nach Mainz, wo sie in der Küche in einem sogenannten Wiederaufbaulager arbeitete. Heimkehrende Kriegsgefangene wurden hier gesundheitlich wieder hergestellt, ehe sie in die jeweilige Heimatregion entlassen wurden.

Unter den Heimkehrern war auch ihr späterer Mann Günther, der aus englischer Kriegsgefangenschaft zurückkam. 1949 heiratete das Paar, wenig später kam Tochter Brigitte zur Welt. „Es war wohl zuerst ein Bratkartoffelverhältnis“, sagte Tochter Brigitte. „Aber es war auch Liebe“, fügte sie lachend hinzu. So zog die Familie ins zerbombte Mainz.

Fortan kümmerte sich Elisabetha Böhm um ihre Familie. Die letzten 15 Jahre vor der Rente stand sie am Band bei Opel in Rüsselsheim. Mittlerweile geschieden, meisterte sie ihr Leben alleine. Die Freizeit verbrachte sie auf einem Gartengrundstück im Hunsrück. Die Gartenarbeit hielt sie bis ins hohe Alter fit. Jetzt lebt sie im Altersheim in der Anne Frank Straße. Zum Gratulieren an ihrem Ehrentag kam nicht nur Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer, sondern auch ihre vormaligen Gartennachbarn. sto

