Lampertheim.Weil eine Gartenlaube in Flammen stand, musste die Feuerwehr Lampertheim am Freitagnachmittag zu einem Einsatz ausrücken. Dabei waren im Gebiet In den Gärten insgesamt 45 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen unterwegs, darunter auch die Hüttenfelder Wehr. Die Einsatzleitung hatte Thorsten Gutschalk. Als die Feuerwehr eintraf, war das Dach der Gartenlaube stellenweise bereits durchgebrannt. Aus der Hütte wurden rund 30 Gasflaschen geborgen. Auch wurden größere Mengen an Mobiliar aus dem Gebäude entfernt. Der Einsatz dauerte mehr als vier Stunden. Nach Angaben der Feuerwehr gab es keine Verletzte. Über die Ursache des Brandes gibt es seitens der Einsatzleitung keine Angaben. red

© Südhessen Morgen, Montag, 27.01.2020