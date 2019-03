Gasthaus Wacker vor neuer Zukunft?

Lampertheim.Die Zeiten, in denen im großen Saal Bälle und Hochzeiten gefeiert, politische Veranstaltungen abgehalten oder sich Vereine gegründet haben, sind lange vorbei. „Doch das Gasthaus Wacker gehört zur Geschichte der Stadt Lampertheim einfach dazu“, betont Peter Gutschalk. Der Kabarettist ist eines der Mitglieder der „Interessensgemeinschaft Wacker“ – einem losen Zusammenschluss von Lampertheimern, die dem leerstehenden Traditionshaus wieder neues Leben einhauchen möchten.

„Die Gruppe hat sich durch Gespräche, Telefonate und Chats in sozialen Netzwerken gefunden“, berichtet Gutschalk im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Inzwischen gehören ihr rund 30 Spargelstädter ganz unterschiedlichem Alters an. Lehrer, Politiker, Kulturschaffende, Bausachverständige, Unternehmer oder Mitglieder des Seniorenbeirats. Ihr gemeinsamer Traum: das zum Verkauf stehende Gasthaus erwerben und daraus eine Kultur- und Begegnungsstätte machen. „Damit möchten wir auch einen Teil dazu beitragen, die Lampertheimer Innenstadt zu beleben“, so Gutschalk.

Doch für das Vorhaben braucht es viele helfende Hände und nicht zuletzt Geld. Eine Sanierung des Gebäudes, zu dem auch ein ehemaliges Schlachthaus und Stallungen gehören, wäre aufwenig. Zumal bei Arbeiten an dem Anwesen auch Denkmalschutzbelange berücksichtigt werden müssten.

Daher sucht die Interessensgemeinschaft Mitstreiter. Bei einer ersten Info-Veranstaltung am kommenden Donnerstag werden die Mitglieder der Initiative im Heimatmuseum Interessierten über ihre Pläne berichten. „Das Wacker soll nicht die große Kulturstätte ersetzen, die die Verwaltung im Rahmen des Stadtumbaus bauen will“, erläutert Gutschalk. Stattdessen schlicht ein Treffpunkt für Alt und Jung. Ein Ort, wo aber auch Lesungen, Kindertheater, Kabarett, ein Poetry-Slam oder das Konzert eines Seniorenchors stattfinden können. „Es soll“, träumt Gutschalk, „ wieder ein kleines Schätzchen für die Lampertheimer werden“.

