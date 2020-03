Gastronomie am Boden – Hoteliers verzweifelt

Lampertheim.„Solch eine Situation hatten wir noch nie, wir müssen unser Möglichstes tun, um die Corona-Krise zu meistern. Vor allem dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt Wolfgang Praller-Ludwig, Inhaber des Hotels und Restaurants „Deutsches Haus“. Die Gaststätten sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen.

„Ein Ab-Haus-Verkauf ist erlaubt und den bieten wir an“, erklärt Praller-Ludwig. Die wöchentlich wechselnde Speisekarte steht auf der Homepage, und der Kunde kann am selben Tag sein Mittagessen bis 11 Uhr vorbestellen und einen Termin zur Abholung vereinbaren. Im Hotelbetrieb seien auf einen Schlag 200 Übernachtungen abgesagt worden, bedauert Praller-Ludwig und fürchtet, „wir werden viele Einbußen haben und müssen nun warten, wie es weiter geht.“ Für das Personal hat er Kurzarbeit angemeldet.

Das Hotel „Darmstädter Hof“ besitzt kein öffentliches Restaurant mehr. In der Gaststätte finden aber sonst Versammlungen und Seminare statt, außerdem wird es als Vereinsstätte genutzt. „Wir leben von Übernachtungen von Monteuren und Geschäftsreisenden“, erläutert Inhaber Franz Schmidt. Ihm sei zum Weinen, da zahlreiche Buchungen abgesagt wurden und damit der Umsatz geschätzt bereits um 65 Prozent weggebrochen sei.

Schlimm dran ist auch Anke Illius, Inhaberin des Hotels Friedrichstraße. „Ich habe kaum Reservierungen und damit 95 Prozent Einbußen“, beklagt die junge Frau. Es hätten zahlreiche Gäste ihre Übernachtung gecancelt. Beispielsweise, weil auch der Internationale Ostermarkt des Lions-Clubs abgesagt wurde. Der fehlende Umsatz lasse sich nicht mehr kompensieren. „Es ist ein schlimmer finanzieller Schaden, da die Pacht weiter läuft“, sagt Anke Illius. Damit sich die Geschäftsleute untereinander unterstützen und verständigen können, hat sie eine Whats-App-Gruppe mit anderen Lampertheimer Hoteliers ins Leben gerufen. In der Gruppe verschickten die Teilnehmer alle Neuigkeiten, die ihre Gewerbe betreffen. Besonders die Informationen des Hotel- und Gastronomieverbandes (DEHOGA). „Wir tauschen uns über Fördermöglichkeiten aus, teilen uns Ideen mit und beantworten Fragen“, erklärt Illius.

„Ich habe 50 Prozent Belegungseinbuße“, sagt Rainer Anthes, der Betriebsleiter des Ates Hotel. „Wir haben im Haus erst renoviert und diese Renovierungsarbeiten waren mit höheren Kosten und Aufwand verbunden“, erklärt Anthes. Und das ausgegebene Geld müsse erst mal reinkommen. „Die Einbußen sind nicht zu unterschätzen“, sagt auch Pascal Schmerker von der gleichnamigen Bäckerei, Konditorei und Café. Letzteres musste ebenfalls geschlossen werden. Schmerker nutzt die Zeit nun zur Reinigung und Verschönerung des Cafés.

Familie Schmerker hat sich mit der Corona-Krise auseinandergesetzt. Ihr Motto: „Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen.“ Damit meinen sie nicht nur die Schutzvorkehrungen in der Konditorei für Kunden und Personal, sondern auch das Mittagessen zum Mitnehmen. „Momentan haben wir zwei Dampfnudeltage.“ Außerdem bietet das Familienunternehmen einen Lieferservice per Paketversand für verschiedene Produkte an. Mit dem Hoffnungsschimmer, dass die Normalität bald zurückkehrt, Handel und Wirtschaft wieder durchstarten und die Menschen das Leben unbeschwert genießen können.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 01.04.2020