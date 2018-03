Gaumenfreuden mit Geschichte

Anzeige

Lampertheim.Traditionelles Pfefferessen nennt sich die Veranstaltung, welche der VfB Lampertheim in seinem Vereinsheim im Adam- Günderoth-Stadion anbietet. Kürzlich war es wieder soweit: Die Vorbereitungen waren abgeschlossen, die Gäste konnten kommen. Seit 1970 hat man sich auf dieses traditionelle Gericht spezialisiert – und auch diesmal hat sich ein sechsköpfiges Team um Friedhelm Köhler um die Zubereitung gekümmert. Wie der Erste Vorsitzende Markus Köcher erzählt, wird auf dem Hof von Köhler schon immer das leckere Mahl zubereitet, welches vor allen Dingen von der älteren Generation geschätzt wird. Kesselfleisch – bestehend aus Rippchen und Bauchfleisch – ist die Zutat, welche von den Helfern bis zur Gare gekocht wird. Der Name Schweinepfeffer kommt aber letzt- endlich von der Soße. Für die ist der 81-jährige Köhler seit dem Beginn bestimmend zuständig, denn er gibt mit dem richtigen Maß an Gewürzen den letzten Schliff. Dunkelrot sieht sie aus, die Soße. Dabei ist der überwiegende Teil Fleischbrühe mit einer Mehlschwitze, die Farbe wird mit einer Prise Blut erreicht. Dieses Leibgericht bot der Verein früher nur auf der Kerwe an. Der durchschlagende Erfolg bewog den Vorstand dazu, zwei Extratermine (ein weiteres Angebot ist im Herbst) in sein Programm zu nehmen.

Die Vereinsmitglieder und die Gäste hat es gefreut, wie man unschwer am Besucherzustrom ablesen kann. Viele bestellen sich auch das Gericht zum Mitnehmen – und der Vorstand kalkuliert immer mit etwa 60 Portionen, die über die Theke gehen. Rund 100 Stunden hat das Team Horst Sellmann, Volker Klinger, Bernhard Hohlweck, Alfred Herweck, Gerhard Kiwitt und Wilhelm Metzner an Vorbereitungszeit benötigt. Und letztendlich müsse es sich bei dem Aufwand auch rentieren, meint Markus Köcher.

„Natürlich müssen wir auch für unsere jüngere Generation etwas im Angebot haben“, fährt Köcher fort. Ein weiterer Erfolgsschlager auf der Kerwe war das sogenannte „Original Kerwe Kochkässchnitzel“, welches von den Jüngeren bevorzugt wird. Am 21. April ab 16 Uhr wird dem im Vereinsheim Rechnung getragen. Dann steht Kochkässchnitzel im Angebot. fh