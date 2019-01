Gebäude und Auto aufgebrochen

Lampertheim.Das Vereinsheim des Angelvereins sowie das in unmittelbarer Nähe gelegene Kiosk des Minigolfplatzes in der Rheinstraße gerieten in der Nacht zum Sonntag ins Visier von Kriminellen. Bei den Anglern drangen die Täter durch ein Fenster in den Gastraum ein und entwendeten aus einer Jugendspendenkasse Geld in unbekannter Höhe. Ob die Täter auch im aufgebrochenen Kiosk der Minigolfanlage Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zudem wurde ein wenige hundert Meter weiter im Weidweg geparkter Kleintransporter zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen aufgebrochen. Die Polizei geht in den drei Fällen von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06252/70 60 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019