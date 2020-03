Hans-Peter Schwöbel kommt am 5. März zu einem Vortrag in die Stadt. © vhs

Lampertheim.Hans-Peter Schwöbel, Mannheimer Sozialwissenschafts-Professor i. R., Schriftsteller und Pfleger der Kurpfälzer Mundart kommt am Donnerstag, 5. März zu einem Vortrag mit Gespräch in den Sitzungssaal des Alten Rathauses, Römerstraße 104, in Lampertheim. Sein Thema lautet „Geborgen im Wärmestrom: Heimat. Bedürfnisse und Notwendigkeiten in einer globalisierten Welt“. Die Veranstaltung der Volkshochschule beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Seit über vier Jahrzehnten beschäftigt sich Schwöbel in seinen vielfältigen Aktivitäten, zahlreichen Essays, Vorträgen und Publikationen auch mit dem Thema Heimat. Mit seinem Vortrag möchte er Anregungen bieten zu einem emanzipatorischen Verständnis von Heimat: „Heimat steht für Geborgenheit und Wärmestrom, für Dauer und Verwurzeltsein, für Überschaubarkeit und Wiedererkennen; gegen den flüchtigen Augenblick, gegen die Unendlichkeit des Alls und die Allmacht der Imperialismen. Heimat spüren wir besonders eindrücklich bei Abschied und Wiederkehr.“

Schwöbel wurde 1945 in Buchen geboren, aufgewachsen ist er in Buchen-Eberstadt und Mannheim-Gartenstadt. Er hat eine Lehre als Kraftfahrzeugmechaniker gemacht und auch in diesem Beruf gearbeitet, ehe er auf dem zweiten Bildungsweg die Mittlere Reife und das Abitur nachgeholt hat. In Mannheim hat er Sozialwissenschaften studiert. Schwöbel war als Berater für Alphabetisierung und Erwachsenenbildung in Somalia, Gambia und im Senegal und hat im Iran und auf Puerto Rico geforscht. Promoviert hat er in Frankfurt bei Ernest Jouhy. Seit 1982 steht er auf der Bühne. Außerdem ist er Träger des Mannheimer Bloomaul-Ordens und der Freinsheimer Hermann-Sinsheimer-Plakette. red

