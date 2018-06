Anzeige

Lampertheim.Hummels-Scheier-Galerie präsentiert mit einer Vernissage am Sonntag, 24. Juni, 11 Uhr, eine Künstlerin, die sich der „Freien Malerei“ verschrieben hat. Spät zur Malerei gekommen, fühlt sie sich keiner Stilrichtung verpflichtet und lässt in Acryl ihrer Kreativität freien Lauf. Erika Winkler, Mitglied der Wittgensteiner Kunstgesellschaft, gestaltet laut Pressemitteilung ihre Bilder kraftvoll aus der Mitte heraus in die Bildfläche. Abstrakte Formen griffen ineinander und transportierten gebündelte Energie. Der Betrachter komme nicht umhin, sich intensiv mit der Aussagekraft der Bilder zu beschäftigen und Stellung zu beziehen. red