Beim heutigen Gasthaus „Zum Schwanen“ wies Karb auf eine Gedenktafel hin, die an den Jesuitenpater und Widerstandskämpfer Alfred Delp erinnert, der hier mit seiner Mutter wohnte. „Die Breite der Straße lässt darauf schließen, dass die Römer diesen Weg damals als Heeresstraße zwischen Ladenburg und Worms nutzten“, erklärte Karb. Vorbei an der Notkirche und der Alten Apotheke ging es bis zur Ecke Schulgässchen. Der Straßenname verweise auf den Standort der ersten Schule Lampertheims, so Karb. Zuvor sei das Gebäude lange als Badehaus genutzt worden. „Damals sind die Kinder noch mittels einer Bretterwand nach Konfessionen getrennt unterrichtet worden.“ Die Aufteilung nach Religionen könne man auch heute noch in den beiden Schulhäusern der Pestalozzischule sehen, die aufgrund der rasch wachsenden Bevölkerung 1833 gebaut wurden.

Besonders neugierig waren einige Besucher auf das grüne Gebäude in der Römerstraße 61, dem man seine prunkvolle Vergangenheit heute noch ansieht. „Es handelt sich hier um das ehemalige Rentamt“, klärte Karb auf. 1755 als Residenz- und Jagdschloss des Bischofs von Worms und des Mainzer Kurfürsten errichtet, blicke es auf eine wechselvolle Geschichte zurück: „Glaubt man den Überlieferungen, ist es sogar der Geburtsort einer echten Prinzessin.“ So sei die Tochter des hessischen Prinzen Georg zu Beginn des 19. Jahrhunderts hier zur Welt gekommen. „Heute befindet sich das Haus in Privatbesitz und verfällt zunehmend“, bedauerte Karb.

Der Rundgang endete am Dom des Rieds, der 1868 für die wachsende evangelische Gemeinde errichtet wurde. Wer wissen wolle, wie die bei einem Bombenangriff 1944 fast völlig zerstörte Kirche ursprünglich ausgesehen habe, solle sich die baugleiche, neugotische Stadtkirche in Langen ansehen, empfahl Karb.

Auf dem Vorplatz lenkte sie die Aufmerksamkeit auf einen alten Ahornbaum, der von der schönen Gartenanlage des ehemaligen „Lang’schen Hauses“ übriggeblieben sei. Im Zuge der Verbreiterung der Kaiserstraße wurde das Gebäude in den 1960er Jahren abgerissen. SPD-Fraktionschef Marius Schmidt nutzte zum Abschluss die Gelegenheit, eine Brücke zur heutigen Stadtentwicklung zu schlagen. as

