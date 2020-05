Gedanken bei den Müttern

Hofheim.Nach mehreren Wochen der Abstinenz konnte die katholische Pfarrgruppe am Samstagabend in der Hofheimer Balthasar-Neumann-Kirche wieder ihren ersten öffentlichen Gottesdienst in der Osterzeit feiern. In der Vorabendmesse wurde auch der Muttertag nicht vergessen. Nicht nur das dekorierte Kreuz vor der Pfarrkirche machte darauf aufmerksam.

Katrin Scholl von der Creativwerkstatt hatte für Kinder kleine Kästchen vorbereitet, die zusammengebaut und bemalt werden konnten. Darin befanden sich eine kleine Geschichte, Herzen und Wachskerzen zum Gestalten sowie etwas Blumensamen. Die Aktion wurde bestens angenommen. Mitglieder des Pfarrgemeinderats hatten die Kirche obendrein zum Muttertag geschmückt und waren tatkräftig im Einsatz. Schließlich musste einiges vorbereitet werden, damit alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden konnten. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 11.05.2020