Gedankenaustauschzur Reformation

Lampertheim.Alljährlich lädt der Evangelische Bund Lampertheim an einem Sonntag im Februar zum Luthernachmittag ein. Der Termin liegt in guter Tradition immer in zeitlicher Nähe zum Todestag des Reformators (18. Februar 1546), der den Anlass gibt, sich einem theologischen Thema der Reformation oder der Auswirkungen der Reformation zu widmen.

Meinrad Schnur, der Vorsitzende der Ortsgruppe Evangelischer Bund Lampertheim, freute sich, an diesem Sonntagnachmittag zahlreiche Gäste im Martin-Luther-Haus begrüßen zu dürfen und Pfarrerin Sabine Sauerwein hielt eine Andacht. Anschließend stand wie gewohnt der inhaltliche Vortrag, der in diesem Jahr von Matthias Ullrich, dem Vorsitzenden des Evangelischen Bundes Hessens, gehalten wurde, im Mittelpunkt des Nachmittages. Er hatte das Thema Kaiser „Karl V und die Reformation“ gewählt.

Es gelang ihm die Zuhörenden in das geschichtliche Geschehen mit hineinzunehmen. So schilderte er anschaulich die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in der persönlichen Lebensführung, in Charakter und Geisteshaltung der beiden großen Persönlichkeiten. Auf diesem Hintergrund entfaltete er dann ihre historische Bedeutsamkeit und deren Auswirkungen über ihren Tod hinaus. Ullrich regte zum Nachdenken darüber an, wie die Geschichte des Deutschen Reiches und der Reformation vielleicht anders und gewaltfreier hätte gestaltet werden können. Dieser Gedanke wurde während des anschließenden Kaffeetrinkens in angeregten Gesprächen in den Tischgruppen weiter diskutiert.

Am Ende des offiziellen Teils wies Ullrich noch auf die aktuellen Tätigkeitsfelder des Evangelischen Bundes Hessen hin. Dieser beteiligt sich am gesellschaftlichen Diskurs und fragt, welcher Rolle der Protestantismus in Europa spielt. Er unterstützt junge Studierende der Theologie, etwa durch den Evangelischen Hochschulpreis. Der Evangelische Bund Lampertheim unterstützt durch seine Mitgliedschaft diese zukunftsweisende Arbeit. Für die Mitglieder vor Ort wird am 13. Oktober der jährliche Ausflug angeboten, der in diesem Jahr nach Darmstadt in eine der nach dem Krieg von Georg Bartning errichteten „Notkirchen“ führt. red

