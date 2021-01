Gedenken an Alfred Delp

Lampertheim.Die St. Andreas-Gemeinde gedenkt am Dienstag, 2. Februar, Pater Alfred Delp, der vor 76 Jahren von der nationalsozialistischen Terrorjustiz hingerichtet wurde. Da ein Gedenken nur in sehr begrenztem Rahmen stattfinden kann, bietet die Pfarrei auf ihrer Homepage www.katholisch-lampertheim.de ab diesem Tag einen aufgezeichneten Gedenkgottesdienst an. Dieser wurde von Mitgliedern des pastoralen Teams und des Pfarrgemeinderates gestaltet und musikalisch untermalt vom Chor „Ephata“. Für alle, die am 2. Februar um 18.30 Uhr zum Präsenzgottesdienst kommen möchten, besteht eine Anmeldepflicht über die Homepage oder über das Pfarrbüro. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.01.2021