Gedenkstein-Einweihung verschoben

Lampertheim.Im November wird traditionell am Volkstrauertag und am Totensonntag der Kriegsopfer und Verstorbenen gedacht. Der GV Cäcilia/Sängerrose hatte im Herbst seinen Gedenkstein, einen Gletscherstein aus den Dolomiten, auf dem alten Stadtfriedhof restauriert und mit einer neuen Beschriftung versehen, welche die erfolgreiche Zusammenführung beider Gesangvereine unterstreichen sollte. Geplant war am Totensonntag eine feierliche Einweihung, verbunden mit einem ökonomischen Gottesdienst und gesanglicher Begleitung durch den Männerchor. Die Pandemie machte alle Planungen zunichte.

Das Totengedenken hat beim Gesangverein eine lange Tradition. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Gedenkstein, aber nach dem Ende der Hitlerdiktatur erinnerte man sich vor allem an die vielen jüdischen Vereinsmitglieder, die dem Naziterror zum Opfer gefallen waren. Traditionell waren im Gesangverein Cäcilia früher besonders viele Juden Mitglied. Der Verein hatte immer seinen weltlichen Charakter betont, die konfessionelle Zugehörigkeit der Sänger spielte intern also keine größere Rolle.

Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 mussten alle jüdischen Mitglieder zwangsweise den Verein verlassen. In der Folge sollte die Cäcilia außerdem als „Hort der Unbotmäßigkeit“ aufgelöst werden. Allerdings waren im Verein auch überzeugte Nazis, wie sich ein Veteran des Vereins aus der Überlieferung erinnert. Diese zogen ihre Uniform an, wurden protestierend im Gemeindeamt vorstellig und erreichten dort die Aufhebung des Auflösungsbeschlusses. Nach dem Krieg und zum 100-jährigen Bestehens des Vereins wollten die Mitglieder insbesondere den ermordeten jüdischen Sängern mit einem Zeichen gedenken. Auf dem jüdischen Friedhof wurde an einer Grabsteingruppe eine Gedenktafel angebracht, um die Verbundenheit des Vereins mit seinen ehemaligen Mitgliedern zu dokumentieren. Die feierliche Einweihung nahm in Anwesenheit des damaligen Bürgermeisters Hans Pfeiffer ein Rabbiner aus Mannheim vor. Der Männerchor begleitete damals unter der Leitung von Valentin Seib den feierlichen Akt.

