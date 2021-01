Geflügelpest im Anflug

Lampertheim.Der Covid-19-Erreger ist nicht der einzige Faktor im gesundheitlichen Bedrohungsszenario. Nun rückt auch noch die Geflügelpest an. Der Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, hat am Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach müssen Tiere wie Hühner, Puten, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse ab sofort in geschlossenen Behausungen bleiben. Die Verordnung gilt für Betriebe und Tierhalter im Abstand von bis zu 500 Metern zum Uferbereich des Rheins. Infektionen könnten vor allem durch Wasservögel übertragen werden. Auslöser der Maßnahmen ist eine an der Pest verendete Hawaiigans in einer Vogelhaltung in Bobenheim-Roxheim. Eine Gefährdung für die Bevölkerung ist derzeit nicht bekannt, wird aber auch nicht ausgeschlossen. Nach Angaben des Pressesprechers der Lampertheimer Stadtverwaltung, Christian Pfeiffer, sind in Lampertheim zwei landwirtschaftliche Betriebe von der Verordnung betroffen, in denen Geflügelzucht betrieben wird. urs

