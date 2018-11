Gefragte Aktionen

Lampertheim.Seit vielen Jahren heiß begehrt sind die Adventskränze der Pfadfinder. So auch in diesem Jahr: Die nächsten Wochen werden die Kränze frisch gebunden, liebevoll geschmückt und vor dem ersten Advent zum Verkauf angeboten.

Und auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit, Adventskränze vorzubestellen. Das ist auch ratsam, denn es gibt nur die zwei Verkaufstermine am 30. November von 15.30 bis 18 Uhr und am 1. Dezember ab 8.30 Uhr, jeweils auf dem kleinen Schillerplatz vor Eis Oberfeld. Auf der Homepage der Pfadfinder (dpsglampertheim.de) können sich Interessierte bis 20. November einen Kranz aussuchen und vorbestellen. Die Abholung ist nur bei den Verkaufsterminen möglich.

Und auch der Nikolaustag ruft die Georgs-Pfadfinder wieder auf den Plan. Wer sich ab Mittwoch, 28. November, bei ihnen meldet, kann sich am 6. Dezember den Nikolaus in kompletter Montur samt Knecht Ruprecht nach Hause holen. Die Lampertheimer Nikolauszentrale ist ab 28. November täglich zwischen 17.30 und 19 Uhr unter Telefon 06206/ 9 51 06 44 erreichbar. Mit diesen Aktionen finanzieren die Pfadfinder ihre Jugendarbeit. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.11.2018