Gegen das Vergessen

LAMPERTHEIM.„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, heißt es im Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Künstler Gunter Demnig hat sich das zum Leitsatz gemacht und verlegt seit über 25 Jahren sogenannte Stolpersteine im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. In Lampertheim kamen jetzt neun weitere hinzu.

Hinter dem heutigen Parkhaus Wilhelmstraße und einen Steinwurf von der damaligen Synagoge entfernt wohnten nacheinander die Familien Meyer und Ullmann. Sie erlitten Enteignung, Verfolgung, Deportation und Ermordung. Nur drei der neun Opfer überlebten den NS-Terror, dem 18-jährigen Hans Ullmann gelang als einzigem 1937 die Flucht in die USA. Für die meisten anderen Familienmitglieder endete die Odyssee im Konzentrationslager Auschwitz. So wurden während des NS-Regimes Familien verschleppt und ermordet, ganze Stammbäume ausgelöscht. Auch die Synagoge fiel 1938 der Reichspogromnacht zum Opfer. Vor ihrem letzten frei gewählten Wohnort in der Römerstraße erinnern nun Messingsteine an die zwei Familien.

„Der Hintergrund der Aktion bietet keinerlei Grund zur Freude“, sagte der Künstler Demnig. Dennoch habe sie für die Nachfahren und Angehörigen der Verfolgten eine große Bedeutung. Weil viele politisch Verfolgte keine Gräber hätten, sei der Stolperstein auch ein Grabstein für die Opfer. Seit 2007 wurden in Lampertheim insgesamt 33 Steine in den Gehweg eingelassen. „Es wird weiter gehen“, kündigten Künstler Demnig und Bürgermeister Störmer an. kms

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018