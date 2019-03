Gegen stinkende Kanäle

Neuschloss.Die Geruchsbelästigungen durch den Kanal in Neuschloß hält Bürger und Verwaltung weiter in Atem. Der Fachbereich Bauen und Umwelt befasst sich seit Jahresbeginn intensiv mit Ursachen und Bekämpfungsmaßnahmen, die vor allem den hohen Anteil an Schwefelwasserstoffen senken sollen. Erhöhte Ausstöße seien parallel zum Betrieb des Pumpwerks in Hüttenfeld gemessen worden, wodurch das Abwasser durch den Kanal gedrückt wird.

Laut Bauamtsleiter Christian Plöhn soll nun ein Unternehmen mit der Einbringung von Chemikalien beauftragt werden, die sich neutralisierend auf Schwefelwasserstoffe auswirken. Auch sei das gesamte Kanal- und Pumpensystem zwischen Hüttenfeld und Neuschloß einer Überprüfung zu unterziehen.

Im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss machte Plöhn aber auch deutlich, dass die zahlreichen Hebungen und Senkungen der Leitungen eine einwandfreie Abwasserentsorgung erschwerten. Die Schwallspülklappen seien seit Februar wieder regelmäßig in Betrieb, so Plöhn. urs

