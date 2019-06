Gegenbesuch bei französischen Nachbarn

Hofheim/Dieulouard.Ein gutes Jahr nach den Feierlichkeiten zum 25- beziehungsweise 50-jährigen Jubiläum der Partnerschaft mit Dieulouard fand in Frankreich nunmehr der Gegenbesuch einer rund 100-köpfigen Hofheimer Delegation statt.

Unter ihnen auch Bürgermeister Gottfried Störmer, Ortsvorsteher Alexander Scholl sowie Rita Rose und Hans Hahn, die beide viele Jahre aktiv im hiesigen Partnerschaftskomitee mitgearbeitet hatten. Sowohl Störmer als auch sein französisches Pendant Henri Poirson erinnerten in ihren von Melina Pauly übersetzten Festreden an die Gründung der Partnerschaft, die auf Johann Bletzer aus den Reihen der Sängervereinigung 07/20 zurückzuführen ist. Er knüpfte 1968 die Bande zum Chor „Les Amis du Chant“.

Lange Partnerschaft

Beide Chöre pflegen seitdem die Partnerschaft, die im Jahr 1993 dann auf die kommunale Ebene ausgeweitet wurde. Davon wiederum profitierten der Turnverein, der evangelische Posaunenchor, der Modellsportverein und die Freiwillige Feuerwehr. Seit 2006 kamen auch Schüleraustauschprojekte hinzu. Auf der Bühne des voll besetzten „Salle de Fête“ wurden zwischen den beteiligten Vereinen jede Menge Gastgeschenke ausgetauscht.

Für einen echten Blickfang sorgten die Hauptprotagonisten der Sängervereinigung 07/20, deren erster Vorsitzender Harald Heiser einen mit Essen und Getränken prall gefüllten Bollerwagen an Marc Robin vom Chor „Les Amis du Chant“ überreichte. Wurde in Hofheim vor einem Jahr noch eine Kastanie im Dieulouardpark gepflanzt, soll in der französischen Gemeinde ein kleiner Mammutbaum an die gelebte Freudschaft erinnern.

Beim Festnachmittag in der Sporthalle war dann auch der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr zu hören, die Sängervereinigung 07/20 und ihr französisches Pendant sorgten mit dem gemeinsam vorgetragenen Europalied für echte Gänsehautstimmung unter den Zuhörern. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.06.2019