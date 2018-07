Anzeige

LAMPERTHEIM.Sport, Spaß und Kommunikation standen beim „Sport & Fun Day“ auf der Domwiese auf dem Programm. Nachdem Kälte und Regen dem Jugendbeirat und der Jugendförderung in den vergangenen zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten, meinte es das Wetter diesmal fast zu gut mit den Veranstaltern.

Strahlend blauer Himmel und sengende Hitze – über schlechtes Wetter konnte sich in diesem Jahr jedenfalls niemand beschweren. Nach dem mäßigen Andrang in den ersten zwei Jahren hatten die Veranstalter den Tag von den Herbst- in die Sommerferien verlegt.

Flaute am Vormittag

„Da haben wir heute mehr Glück“, sagte Organisator Marcel Getrost mit Blick zum Himmel. „Einige sind bei so gutem Wetter wohl eher im Schwimmbad“, vermutete der Mitarbeiter der Jugendförderung bei der vormittäglichen Flaute vor dem Dom.