Gegenwehr schnell gebrochen

Lampertheim.Die E2 der Fußballspieler des TV Lampertheim startet mit einem 12:2-Kantersieg über den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim vielversprechend in die Rückrunde. Dabei hatten die Turner jedoch am Anfang etwas Probleme. In der zweiten Minute lief der TVL in einen Konter der Gäste und kassierte das 0:1. Doch nach dem Rückstand konnte sich Lampertheim zahlreiche Chancen erspielen.

Nach einer schönen Kombination stand es nach vier Minuten bereites 1:1. Die Lampertheimer Kicker spielten danach sicherer auf und kamen zu weiteren guten Torchancen gegen die Gegner der JFV. Nachdem die Gastgeber zwei weitere Tore zur 3:1-Führung erzielen konnten, wurde das Team etwas leichtsinniger in der Abwehr und der Gast hatte die eine oder andere gute Chance, einen Anschlusstreffer zu schießen. Doch die Spieler des TV Lampertheim fing sich wieder und schossen drei weitere Tore bis zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel machte der TVL dort weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff erzielten die Kicker des TVL das 7:1. Die „Kombinierten“ steckten aber nicht auf und versuchten, weiter nach vorne zu spielen. So kamen sie in der 31. Minute zum 7:2-Anschlusstreffer.

Spätestens nach dem 8:2 war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen. Die Gäste kamen nur noch selten vor das Tor der Lampertheimer. Stattdessen erhöhten die Turner weiter Tor um Tor zum 12:2-Endstand. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019