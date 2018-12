Gegner lassen Würfel rollen

Lampertheim.Der Backgammontreff Lampertheim hat es geschafft, mindestens einen Spieltag zum Deutschen Backgammon Pokal nach Lampertheim zu holen. In zwölf Gruppen startend, werden die Teilnehmer versuchen, sich lokal mit Live-Spielen durchzusetzen.

Die Favoritenrolle im London Pub teilen sich zwei deutsche Meister der Intermediate Klasse: zum einen der amtierende Meister und Lokalmatador Michael Weidner und zum zweiten Bernd Schmidt aus Mannheim, der 2016 Deutscher Meister wurde.

Komplettiert wird die Gruppe mit Iraj Zekri aus Viernheim und Detlef Große aus Dannstadt, welche schon erste Erfolge bei lokalen Turnieren zur deutschen Rangliste verzeichnen konnten. Wie auch Ulrich Krüger aus Bechtheim, der hier sein zweites großes Turnier bestreitet. Diese drei Spieler sind auch regelmäßig beim Lampertheimer Backgammontreff, um gemeinsam zu üben.

Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-Jeden, das sogenannte Round Robin (Rundlauf-Verfahren). Das Spiel gewinnt, wer zuerst drei Sieben-Punkte-Matches gewinnt (Best-of-Five). Der Sieger des Spiels erhält dafür drei Punkte, der Verlierer nur einen Punkt, den Antrittspunkt. Die Gruppenersten sowie vier Gruppenzweite qualifizieren sich dann für die Hauptrunde.

Am Donnerstag, 27. Dezember, werden ab 13 Uhr die Würfel rollen, um die erste Runde der Gruppenphase einzuläuten. Ab 15.30 Uhr soll die zweite Runde der Gruppenphase gespielt werden. Von 18 bis 19 Uhr ist eine Pause zum Abendessen geplant. Ab 19 Uhr wird dann die dritte Runde ausgespielt.

Turnier für Anfänger

Um dem Spieltag richtigen Turniercharakter zu verleihen, soll parallel interessierten Spielern die Möglichkeit gegeben werden, sich an einem Turnier für Beginner zu beteiligen. Über den Modus des Turniers entscheiden die Veranstalter vor Ort, je nach Anzahl der Anmeldungen. Auch hier ist geplant, ein Turnier bereits mittags um 13 Uhr zu starten. Zusätzlich soll es die Möglichkeit geben, sich eventuell auch nur zu einem Abendturnier anzumelden, welches dann um 17 Uhr startet. Spielort ist das London Pub in Lampertheim in der Ernst-Ludwig-Strasse 21. Spielbeginn für den DGBV Pokal ist ab 13 Uhr, beziehungsweise ab 17 Uhr, auch für die Beginner-Turniere.

Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, nur zu kommen, um das Turnier zu verfolgen, eine Partie zu spielen oder einfach mal zu schauen, wie das Spiel funktioniert.

Interessierte sind eingeladen, bereits am Montag, 17. Dezember, ab 19 Uhr im London Pub beim regelmäßig stattfindenden Backgammontreff vorbei zu kommen und mitzuspielen. Alle Aktionen sind grundsätzlich kostenfrei. Interessierte Spieler melden sich bitte vorab bei Michael Weidner unter michaelweidner@gmx.de, damit die Veranstalter die Größe des Turniers abschätzen können. Spontane Anmeldungen am Spieltag sind aber jederzeit möglich. red

