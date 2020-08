Gelbe Füße für Kinder

Sozialdemokraten Lara Strubel und Marius Schmidt. © Kevin Schollmaier

Lampertheim.Gelbe Füße weisen den Weg: Damit Kinder einen sicheren Weg zur Grundschule finden, sollen gelbe Füße auf Schulwegen Übergänge über Straßen markieren. An einigen Schulen haben die Jusos das Prinzip in der Vergangenheit schon angewandt. Beim Freiwilligentag am Samstag, 19. September, sollen neue Markierungen hinzukommen oder alte aufgefrischt werden.

Mit Schablone und wasserfester Sprühkreide wollen die jungen Sozialdemokraten ab 14 Uhr durch die Kernstadt streifen. „Wir orientieren uns dabei am Schulwegeplan, der mögliche Gefahrenstellen schon ermittelt hat“, erklärt Lara Strubel. Neuralgische Stellen seien etwa Übergänge an vielbefahrenen Straßen. Oftmals mache es Sinn, ein paar Meter weiter zu einem Zebra-Streifen zu laufen. Genau das sollen die gelben Füße zeigen. Wer nicht selbst Hand anlegen möchte, kann die Aktion auch mit Handschuhen oder Sprühkreide unterstützen. ksm

Info: wir-schaffen-was.de oder lampertheim.de

© Südhessen Morgen, Montag, 31.08.2020