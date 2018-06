Anzeige

Lampertheim.Mit Peter Liepolt, Bernhard Conrad, Sarah Hübner und Anton Schugschdinis waren am Donnerstagabend gleich vier Repräsentanten des Lampertheimer Kiwanis Clubs zur Lebenshilfe gekommen – und das nicht mit leeren Händen. Sie hatten einen Spendenscheck über 500 Euro dabei. Die Zuwendung ist das Resultat eines Benefizkonzerts, welches der Club am 12. Mai in Viernheim in Zusammenarbeit mit der dortigen Musikschule ausgerichtet hatte. „Die Veranstaltung war rundherum gelungen und es war schon vorher klar, dass wir mit dem Erlös eine Institution unterstützen möchten, die bei ihrer Arbeit Kinder im Fokus hat“, sagte Liepolt, amtierender Präsident des Vereins. Günther Baus, Vorsitzender der Lebenshilfe, freute sich über den Geldsegen und wertete dies als Zeichen dafür, dass der Rückhalt in der Öffentlichkeit groß sei. Diese Wertschätzung zeige sich immer wieder in Form von Spenden. Baus dankte den Gästen und erklärte, dass die Kindertagesstätte im Laufe der nächsten Jahre saniert werden müsse. Einer ersten Bauphase, in der etwa 50 000 Euro zum Beispiel für neue Fenster aufzuwenden waren, folge nun eine zweite, die in den kommenden Monaten beginnen wird. Hierbei sollen die in die Jahre gekommenen sanitären Anlagen erneuert werden. „In dieses mehrjährige Mammutprojekt wird auch die Spende des Kiwanis-Clubs fließen“, sagte Baus und kündigte an, dass sich alle Gönner und Sponsoren bald auf einer Spendentafel vor der Kindertagesstätte wiederfinden werden. jkl