Lampertheim.Kunden können ab sofort wieder Geld in der SB-Geschäftsstelle der Sparkasse Worms-Alzey-Ried im Industriegebiet Otto-Hahn-Straße abheben. Dort hatte im vergangenen Oktober die Sprengung des Geldautomaten für Aufsehen gesorgt (unsere Zeitung berichtete). Es war ein Sachschaden an Automaten und Gebäude von rund 100 000 Euro entstanden. Außerdem hatten die Täter einen Geldbetrag erbeutet, den die Polizei ebenfalls auf eine sechsstellige Summe bezifferte. Nach der Tat war zunächst unklar, ob das Geldinstitut am selben Ort erneut eine SB-Stelle eröffnen würde. Es sei „eine schwierige Entscheidung“ gewesen, bestätigte der Pressesprecher der Sparkasse, Volker Rathay, auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Risiko, dass sich eine ähnlich gelagerte Tat wiederholen könnte, sei sorgfältig und unter Einbezug der Polizei analysiert worden. Das vergleichsweise sichere Gebäude und die hohe Kundenfrequenz hätten unter anderem dafür gesprochen, an dem Standort „die Bargeldversorgung aufrecht zu erhalten“, so Rathay.

Die SB-Stelle mit Kontoservice und Geldautomat ist täglich von 5 bis 0 Uhr geöffnet. Aus Sicherheitsgründen bleibt sie in den späten Nachtstunden geschlossen. lex