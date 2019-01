Gelungener Jahresauftakt

Lampertheim.Zum Punktspielauftakt 2019 konnte das Bezirksklassen-Schachteam des Verein Lampertheimer Kegler (VLK) einen wichtigen und hart erkämpften 5:3-Auswärtssieg beim hessischen Rivalen SC Viernheim IV verbuchen.

Dabei sah es danach gar nicht aus, denn nach nicht einmal drei Stunden Spielzeit lag man durch die Verlustpartien von Markus Storch (Brett acht) und Dr. Rüdiger Tront (Brett sechs) sowie das Remis von Dr. Joachim Sessler am Spitzenbrett mit 0,5:2,5 zurück. Dem folgte ein weiteres Remis von Tobias Haefele (Brett vier).

Der Wendepunkt der Begegnung war zweifellos der Sieg von Helmut Walter an Brett zwei. Dessen Gegner hatte ein Remisangebot des Lampertheimers abgelehnt, dürfte diese Entscheidung aber mit Sicherheit bereut haben, denn Walter bewies in einem Endspiel Läufer gegen Springer einmal mehr seine überragenden Fähigkeiten in diesem entscheidenden Spielabschnitt, brachte seine Bauern immer weiter nach vorn und zwang seinen Gegner dadurch zur Aufgabe.

Den Ausgleich für den VLK erkämpfte Jörg Moritz (Brett drei), der es sich in gewonnener Stellung durch eine ungenaue Abwicklung in einem Doppelturmendspiel mit Freibauern beiderseits zwar unnötig schwer gemacht hatte, aber die Ruhe bewahrte und schließlich doch zum 3:3 punkten konnte.

Die erstmalige Führung besorgte dann Stefan Lüttgen an Brett sechs, der von Beginn an leicht besser stand und diesen Vorteil am Ende besonnen und souverän zum 4:3 verwertete.

So war es Daniel Schuschke (Brett fünf) vorbehalten, mit einem vollen Punkt den Schlusspunkt zu setzen, nachdem er sich in einer lange ausgeglichenen Partie in der Endphase einen entscheidenden Freibauern-Vorteil erspielte und dies auch mit dem 5:3 krönen konnte.

Nach diesem Sieg steht man nach vier Runden mit 6:2-Punkten auf Tabellenplatz zwei – eine Position, die im Heimspiel gegen den SC Friedrichsfeld am Sonntag, 27. Januar, verteidigt werden soll. red

