Gemalt und geformt

Lampertheim.Die Lampertheimer Künstler Renate Huthoff und Willi Ueberle laden am Sonntag, 1. Dezember, 11 bis 14 Uhr, in Hummels Scheier-Galerie, Wilhelmstraße 75, zur Vernissage. Die Laudatio hält Kunsthistorikerin Tina Stolt. Huthoff stellt Malereien und Grafiken aus und Ueberle Skulpturen aus Holz.

Seit vier Jahren entstehen in Willi Ueberles Werkstatt Skulpturen aus heimischen Laubhölzern und knorrigen Baumstämmen. Angeregt vom Duft des lebendigen Naturstoffes Holz brachten Ueberle dazu, sich genauer mit der Materie zu befassen. Geht er durch die Natur, entdeckt er immer wieder neue Holzstücke, die seine Kreativität anregen. Maserungen, Einschlüsse oder Risse stören dabei nicht. Sie werden Teil seines Kunstwerkes und so in sein Werk integriert, dass es den Anschein erweckt, der Künstler hätte es absichtlich so erarbeitet.

Die Malerin und Grafikerin Renate Huthoff arbeitet seit 22 Jahren schöpferisch. Sie hat ihr Atelier im Kunsthaus Worms. In Hummels Scheier-Galerie zeigt sie erzählerisch aufgebaute Arbeiten, gemalt in leuchtenden Farben mit Pigmenten auf Leinwand sowie Zeichnungen mit dicken Stiften auf Papier, wie zum Beispiel einen fast sieben Meter langen Rotulus, hergestellt im Olivenhain von Griechenland. Ihre Lust an Farben paart sich mit der Lust, Geschichten zu erfinden und malerisch zu erzählen. roi

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.11.2019