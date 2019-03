Gemeinde gestaltet Gottesdienste mit

Lampertheim.Die evangelische Martin-Luther-Gemeinde lädt am Sonntag, 24. März, zu einem besonderen Gottesdienst ein: Mitglieder des Kirchenvorstandes werden ihn gemeinsam mit Pfarrer Ralf Kröger gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei ein Abschnitt aus dem zwölften Kapitel des ersten Korintherbriefes, in dem sich Paulus mit der Frage beschäftigt, wie verschiedene Begabungen gemeinsam wirken können. Im Anschluss an den Gottesdienst ist die Gemeinde zu einem Beisammensein bei Kaffee und weiteren Getränken unter der Empore eingeladen. Dieser Gottesdienst ist der erste von künftig regelmäßig stattfindenden sonntäglichen Feiern unter dem Motto „Gemeinde gestaltet Gottesdienst“. Unterschiedliche Gruppen der Gemeinde sollen in die Gottesdienst-Gestaltung stärker eingebunden werden. red

